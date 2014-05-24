Тымчук открестился от работы на политиков: лучше обвините меня в каннибализме

Группа "Информационное сопротивление" привыкла к поливанию ее грязью со стороны путинских метателей "коричневой субстанцией". Но ее возмутило то, что сегодня пошел "обстрел" с совсем противоположной стороны.

Об этом координатор "Информсопротивления" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"Меня уже уличают в работе на конкретного украинского политика, заметил военный эксперт. – Мы обычно не реагируем на всех этих метателей, мы просто делаем свое дело. Я хочу лишь сказать о привязке моей скромной персоны к политическим силам, ибо это меня уж очень повеселило".

"Я понимаю, что у погрязших в политических склоках критиков не хватает ума, кроме как привязать того, кто говорит неприятные для них вещи, к политическим оппонентам. Ну подключите же фантазию. Обвините меня, например, в каннибализме или зоофилии - ну уже будет как-то веселее. А то же совсем скучно", - подчеркнул Тымчук.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня – день тишины перед выборами президента. Поэтому любые упоминания политиков или партий – запрещены.