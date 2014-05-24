На Донбассе боевики похитили главу 60-го окружкома: требовали прекратить работу комиссии

В субботу, 24 мая, в Марьинке Донецкой области боевики из т.наз. "Донецкой народной республики" пытаются сорвать выборы президента, поэтому похитили главу окружной комиссии №60 Валентина Полякова и ограбили помещение ОИК.

Об этом сообщают наблюдатели Комитета избирателей Украины и Гражданской сети "Опора" в Донецке.

По словам свидетелей, боевики ДНР ворвались в помещение комиссии, вынесли всю документацию и сожгли ее. Когда террористы покидали комиссию, они взяли в заложники главу окружкома.

Спустя несколько часов боевики отпустили Полякова. Они удерживали Владимира Николаевича в неизвестном месте в течение нескольких часов, угрожали ему, требовали прекратить работу комиссии.

Ранее "Главред" сообщал, что террористы пытаются сорвать выборы президента на востоке Украины, правоохранители уже зарегистрировали 83 уголовных производства по фактам препятствования избирательному процессу на территории Донецкой и Луганской областей.