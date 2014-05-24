Легенда американской политики: я поражена Майданом и подготовкой к выборам

Легенда американской политики, экс-Госсекретарь США Мадлен Олбрайт поражена самопожертвованием украинцев на Майдане и подготовкой страны к будущим выборам.

Об этом она заявила на встрече с украинским премьером Арсением Яценюком, передает "5 канал".

"Есть много задач, которые следует реализовать. Украина тщательно готовится к выборам, мы с нетерпением будем ждать их результатов. Национальный демократический институт хочет помочь Киеву не только на время голосования 25 мая, а и в дальнейшем", - отметила Олбрайт.

Вместе с тем, Олбрайт высоко оценила усилия Кабмина по обеспечению свободных и прозрачных президентских выборов.

"Олбрайт выразила солидарность американского народа с народом Украины, восхищение стойкостью и самопожертвованием украинцев, которую они показали на Майдане", - сообщили в пресс-службе правительства.

Видео: "5 канал"