Россия бряцает оружием у границ с Украиной: опубликованы фото

В субботу, 24 мая, на полигоне Погоново в Воронежской области, расположенной у границы с Украиной, ВВС России провели учебные бомбометания, проходившие в рамках военных учений "Авиадартс-2014".

Об этом сообщает пресс-служба Минбороны РФ.

Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу показали новейший истребитель Су-35С. Кроме того, бомбометание по целям на полигоне выполнил самолет Ту-22М3.

Военно-транспортный самолет Ил-76 сбросил грузы на точность приземления, кроме того одиночный пилотаж показал вертолет Ка-52, сообщает военное ведомство России.

Ранее "Главред" сообщал, что Украина требовала от России объяснить цель проведения учений "Авиадартс-2014", а также их отмены.

Фото: mil.ru