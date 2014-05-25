Россия бряцает оружием у границ с Украиной: опубликованы фото

ВВС РФ проводят учения "Авиадартс-2014"
Об этом сообщает пресс-служба Минбороны РФ.
Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу показали новейший истребитель Су-35С. Кроме того, бомбометание по целям на полигоне выполнил самолет Ту-22М3.
Военно-транспортный самолет Ил-76 сбросил грузы на точность приземления, кроме того одиночный пилотаж показал вертолет Ка-52, сообщает военное ведомство России.
Ранее "Главред" сообщал, что Украина требовала от России объяснить цель проведения учений "Авиадартс-2014", а также их отмены.
Фото: mil.ru