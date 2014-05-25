Атака террористов в Славянске: погиб боец Нацгвардии, двое ранены

Вечером в субботу, 24 мая, в бою с пророссийскими террористами в Славянске погиб военнослужащий Национальной гвардии, еще двое ранены.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

"Вечером 24 мая на окраине города Славянск было совершено нападение на личный состав подразделения Национальной гвардии Украины, в результате которого два военнослужащих получили огнестрельные ранения, а третий погиб от полученных ранений", - говорится в сообщении.

Бой с террористами длился около двух часов. Одному из военнослужащих осколком гранаты ранило руку, второй получил огнестрельное ранение. Оба раненых госпитализированы.

Командование Нацгвардии выразило соболезнования родителям, семье и коллегам погибшего.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал, что в результате атаки террористов, которая была отбита, погибли двое украинских силовиков.