На Донбассе террористы сломали руку одному из руководителей избиркома

Замглавы Центральной избирательной комиссии Жанна Усенко-Черная заявила, что на Донбассе в ходе выборов президента Украины боевики сломали руку заместителю главы участковой избирательной комиссии.

Об этом она заявила на брифинге, при этом на сообщив, в каком именно регионе произошел инцидент, пишет ЛІГАБізнесІнформ.

"Я не буду говорить, в каком городе это произошло, в каком конкретно регионе, но это Донбасский регион. Одну девушку, заместителя главы участковой избирательной комиссии, поймали боевики в подъезде, сломали ей руку, но даже после этого эта девушка вернулась на свое рабочее место, после того как ей загипсовали руку, и продолжила работать и организовывать голосование избирателей ", - сказала Усенко-Черная.

В то же время она поблагодарила всех членов избирательных комиссий, которые сейчас, находясь в непростых условиях, организовывают голосование в Донецкой и Луганской областях.

Также замглавы ЦИК заявила, что если бы боевики уважали украинский народ, то они дали бы гражданам Украины возможность проголосовать на президентских выборах.

"На мой взгляд, блокада избирательных участков, блокада работы окружных и участковых избирательных комиссий является не чем иным как слабостью и неуважением к собственным избирателям", - резюмировала Усенко-Черная.

Кроме вышесказанного напомним, сегодня советник министра внутренних дел Украины Станислав Речинский заявил, что на Донбассе внеочередные выборы президента проходят, фактически, "в состоянии войны", а против избирателей идет откровенный террор.

Между тем до этого председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский сообщил, что преимущественное большинство избирательных участков на внеочередных выборах президента Украины открылись вовремя.

Добавим, что, по данным ЦИК, проблемы есть только в Луганской и Донецкой областях, страдающих от провокаций террористов. Так, в Луганской области выборы проходят в двух округах из 12, в Донецкой - восеми из 22.

Больше о выборах президента Украины читайте в спецтеме "Главреда".