Тарута считает, что выборы в Донецкой области состоялись

Глава Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута заявил, что на территории области состоялись президентские выборы.

Об этом сообщает 62.ua.

"Выборы в области состоялись. Однако приходится констатировать тот факт, что, к сожалению, часть избирателей не смогла воспользоваться своим правом на волеизъявление. Мы не можем рисковать жизнью и здоровьем наших граждан в условиях, когда выборы срываются вооруженными до зубов боевиками", - подчеркнул Тарута.

При этом он добавил: "Препятствовать людям избирать власть на своей земле - это означает отнять у них право голоса. Те, кто это делают - оккупанты и варвары. Эти действия вызывают возмущение у большинства жителей Донбасса".

Комментируя ход голосования, Тарута отметил, что власть сделала все возможное для организации выборов в регионе, однако избирательный процесс на ряде участков был сорван боевиками так называемой ДНР.

Также стало известно, что сам глава Донецкой ОГА проголосовал по месту жительства - в Мариуполе.

Кроме вышесказанного напомним, ранее председатель ЦИК Михаил Охендовский сообщил, что преимущественное большинство избирательных участков на внеочередных выборах президента Украины открылись вовремя.

Добавим, что, по данным ЦИК, проблемы есть только в Луганской и Донецкой областях, страдающих от провокаций террористов. Так, в Луганской области выборы проходят в двух округах из 12, в Донецкой - девяти из 22.

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