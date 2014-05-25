Россия начала отводить войска от границ Украины, но ситуация еще сложная

Россия начала отводить свои войска от границ Украины.

Об этом на пресс-конференции подтвердил генерал-лейтенант Госдуарственной пограничной службы Виктор Мышаковский.

"Начался отвод российских войск от границы, но в то же время, исходя из данных пограничной авиационной разведки, мы констатируем, что базовые городки, которые были развернуты возле границ российскими военными, они остаются. Остается система и пункты управления, а также система жизнеобеспечения этих полевых городков", - сообщил он.

По его словам, ситуация на границе Украины продолжает оставаться сложной.

"Ситуация на государственной границе Украины продолжает оставаться сложной, но контролируемой", - заявил Мышаковский.

Однако, Госпограничная служба полностью обеспечивает охрану государственной границы, функционирование пограничных подразделений и обеспечение пограничного контроля в пунктах пропуска.

Он также отметил, что наибольшие трудности сегодня наблюдаются в пределах Луганской и Донецкой областей, где постоянно существует угроза захвата пограничных нарядов, блокировка подразделений и попытки ограничения и препятствования выполнению своих обязанностей Государственной пограничной службой.

Согласно анализу пропускных операций, на сегодня возросли показатели по прибытию наших граждан в Украину: в Западных регионах до 15%, Восточных - до 25%, АРК - 1,5 раза.

Мышаковский отметил, что за последние сутки прекращены единичные случаи попыток нарушения государственной границы, связанные с незаконной перевозкой грузов на южном участке, также есть попытки нарушения государственной границы в Винницкой и Волынской областях.

Он также сообщил, что пограничники голосуют в нормальном режиме. В Западных регионах и Херсонской области проголосовало более 60% пограничников. Затруднено голосования в Донецкой и Луганской областях, но там, где участки работают, голосование проходит.

Напомним, ранее в Генштабе России рассказали, что будут возвращать свои войска Западного и Южного округов от границ Украины в места их дислокации в течение 20 дней.

видео: Громадське ТБ Донеччини