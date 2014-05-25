Террористы заявили, что взяли под контроль резиденцию Ахметова: опубликованы фото и видео "осады"

Донецкие террористы говорят, что контролируют резиденцию олигарха.
Об этом говорится в сообщении так называемой ДНР в Twitter, пишут "Новости Донбасса".
"Резиденция украинского миллиардера Рината Ахметова взята под контроль Народной армии ДНР. О местонахождении олигарха информации нет", - сообщили террористы.
Отметим, что в воскресенье, 25 мая, вооруженные люди "осадили" резиденцию Ахметова.
"Осада" резиденции Ахметова
Вместе с тем, в так называемой ДНР отмечали, что резиденция взята под охрану представителями "Оплота".