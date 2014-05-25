В Донецкой области из-за боевиков выборы не состоялись в 23 городах и 6 районах

В Донецкой области из-за действий боевиков несостоявшимися можно считать президентские выборы в шести районах и 23 городах.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, пишет Украинская правда.

По данным ОГА, несостоявшимися можно считать выборы в Авдеевке, Артемовске, Угледаре, Горловке, Дебальцево, Дзержинске, Донецке, Дружковке, Енакиево, Ждановке, Кировском, Константиновке, Краматорске, Красном Лимане, Макеевке, Новогродовке, Селидово, Славянске, Снежном, Торезе, Харцызске, Шахтерске, Ясиноватой.

Также такими, что не состоялись, выборы можно считать в следующих районах: Артемовском, Константиновском, Марьинском, Славянском, Шахтерском и Ясиноватском районах.

В то же время в ОГА сообщили, что накануне в Ясиноватой представители так называемой ДНР в одной из школ, где находилась избирательная комиссия, разбили стекло, а во второй - сожгли флаг Украины, требуя показать место работы участка.

"В селе Артемовка Амвросиевского района в ночь на 25 мая на избирательный участок было совершено нападение: неизвестные выбили входную дверь в помещение сельского совета и подожгли его. Бюллетеней на участке не было", - добавили в ОГА.

Межу тем, в облгосадминистрации добавили, что в Докучаевске начали свою работу восемь участковых избирательных комиссий. По истечении короткого времени голосование было прекращено в связи с появившимися на участках террористами, из-за которых выборы в городе были сорваны.

В ОГА заявили, что в Амвросиевском районе (Металистский сельсовет) члены так называемой ДНР захватили избирательный участок, забрав урны, бюллетени, печать. Избили председателя сельского совета.

В Красноармейске из 39 участков открыто 33, в Мариуполе из 216 - 202, в Волновахском районе из 59 - 43, Добропольском из 26 - 25, Красноармейском из 23 - 22, Старобешевском из 41 - 9, Тельмановском из 32 - 26.

Ранее также сообщалось, что боевики устроили стрельбу в воздух из автоматов в центре Донецка. Кроме того на Донбассе террористы сломали руку заместителю главы участковой избирательной комиссии.

Кроме вышесказанного добавим, ранее сегодня глава Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута заявил, что на территории области в целом президентские выборы состоялись.