Надежды Путина разбились: в Украине состоялись выборы - Соболев

И.о. председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил, что президентские выборы в Украине состоялись, поскольку по состоянию на 17:00 проголосовали более 50% избирателей. При этом он подчеркнул, что то, на что надеялся президент РФ Владимир Путин - срыв выборов - не произошло.

Об этом Соболев сообщил во время брифинга, пишет УНИАН.

"Мы имеем оперативную информацию, которую мы получаем в результате ежечасного дозвона всех, кто представляет нашу политическую силу и нашего кандидата Юлию Тимошенко в каждой УИК, и мы должны констатировать, что по состоянию на 17 часов более 50% избирателей пришли на избирательные участки и исполнили свой гражданский долг", - заявил Соболев.

При этом он подчеркнул: "Ключевой вопрос, на который надеялась РФ и лично господин Путин, - сорвать выборы в Украине. То этого не произошло".

Кроме вышесказанного напомним, ранее в ЦИК сообщали, что на выборах президента уже проголосовали 40,37% избирателей.

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