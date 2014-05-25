На выборах мэра Одессы побеждает Труханов: результаты экзит-полов

На выборах мэра Одессы побеждает Геннадий Труханов.

По данным сразу двух экзит-полов, Геннадий Труханов набрал больше голосов, чем Эдуард Гурвиц, пишет ТСН.

По данным экзит-пола "Комитета защиты граждан", на выборах мэра Одессы Геннадий Труханов набрал 45%, а Эдуард Гурвиц - 35%.

"Право выбора", которые проводили параллельный экзит-пол обнародовали следующие данные: Труханов - 43%, Гурвиц - 34%.

Опрос проводился на 100 избирательных участках.

Напомним, 25 мая состоялись выборы президента Украины.