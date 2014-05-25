Труханов поражен черным пиаром оппонента на выборах мэра Одессы

В Одессе фаворит гонки на пост мэра Геннадий Труханов доволен предварительными результатами экзит-полов в городе и поражен черными технологиями, которые использовал в своей кампании его оппонент Эдуард Гурвиц.

Об этом кандидат в мэры Одессы сообщил в эфире ТСН.

"Пока опросы демонстрируют результат, который меня радует", - сказал Труханов.

По его словам, в случае победы на выборах, на посту мэра первоочередной задачей для него станет обеспечение безопасности и мирной жизни в Одессе.

В отношении своего оппонента Эдуарда Гурвица, Труханов отметил, что сегодня не обошлось и без использования грязных технологий и черного пиара.

"Я даже не ожидал, что настолько грязно и некрасиво будет проведена его (Гурвица) кампания. Я провел сотни встреч на одесских дворах и предприятиях, поэтому такой результат на выборах был мною прогнозируемый", - сказал он.

Также Труханов выразил надежду, что уже в ближайшее время одесситы почувствуют порядок во всех сферах жизни города.

Как уже ранее сообщалось, согласно данным экзит-пола, на выборах мэра Одессы побеждает Труханов.