В ЦИК назвали самые активные регионы Украины

Самая высокая явка избирателей была зафиксирована в западных областях Украины, а самая низкая – в восточных.

Об этом сообщил зампред ЦИК Андрей Магера, передает "Укринформ".

"Лидерами среди регионов, в которых проголосовали больше всего украинцев, является Львовская область – 78%, Тернопольская - 77, Волынская - 76, Ровенская - 76, Ивано-Франковская - 75", - отметил он.

Меньше всего людей пришли на участки в Донецкой области – там проголосовали 14% избирателей.

"В Одесской области проголосовали около 46% избирателей, в Херсонской - примерно 50 и Николаевской области - около 52% избирателей. В Киевской области проголосовали приблизительно 69% избирателей", - отметил Магера.

Стоит отметить, что за рубежом наиболее активными были избиратели в Неаполе, а самыми пассивными - в Ростове-на-Дону.

Больше о ходе голосования и результатах выборов смотрите в спецтеме "Главреда".