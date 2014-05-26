В ЦИК назвали самые активные регионы Украины

Наибольная явка избирателей на выборах президента зафиксирована в западных областях.
Самая высокая явка избирателей была зафиксирована в западных областях Украины, а самая низкая – в восточных.
Об этом сообщил зампред ЦИК Андрей Магера, передает "Укринформ".
"Лидерами среди регионов, в которых проголосовали больше всего украинцев, является Львовская область – 78%, Тернопольская - 77, Волынская - 76, Ровенская - 76, Ивано-Франковская - 75", - отметил он.
Меньше всего людей пришли на участки в Донецкой области – там проголосовали 14% избирателей.
"В Одесской области проголосовали около 46% избирателей, в Херсонской - примерно 50 и Николаевской области - около 52% избирателей. В Киевской области проголосовали приблизительно 69% избирателей", - отметил Магера.
Стоит отметить, что за рубежом наиболее активными были избиратели в Неаполе, а самыми пассивными - в Ростове-на-Дону.
Больше о ходе голосования и результатах выборов смотрите в спецтеме "Главреда".