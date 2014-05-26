Британия, Швеция и Германия поздравили Украину с успешными выборами

26 мая 2014, 04:13

Западные политики отметили демократичность выборов в Украине, несмотря на напряженность.

Запад поздравил Украину с выборами

Представители Великобритании, Швеции и Германии поздравили украинцев с успешным проведением выборов президента.

Так, глава МИД Великобритании Уильям Хейг уверен, что украинцы решительно поддержали новые реформ, несмотря  на напряженную ситуацию в стране.

"Я приветствую граждан Украины, которые продемонстрировали свою решимость в голосовании на сегодняшних исторических президентских выборах", - говорится в заявлении британского МИД.

Также Хейг подчеркнул, что высокая явка избирателей показала желание украинского народа решать свое будущее без вмешательства извне.

"Я сожалею, что вооруженные банды сепаратистов, которые якобы представляют себя "мирными активистами", пытались помешать жителям Донецка и Луганска реализовать свое право на волеизъявление", - добавил он.

При этом он отдает должное членам избирательных комиссий, которые были подвергнуты запугиванию в этих регионах, но стремились выполнить свои обязательства. Также он похвалил тех граждан восточной Украины, которые преодолели все препятствия, чтобы принять участие в голосовании.

По его мнению, каждый голос был образцом индивидуального акта мужества.

"Объединенное Королевство, как и подавляющее большинство международного сообщества, твердо привержено суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины", - отметил британский министр.

Хейг также подтвердил, что именно поэтому Великобритания не признает незаконную аннексию Крыма Россией.

"Сегодня украинцы послали решительный сигнал своей поддержки реформам и новому будущему страны", - отметил он, добавив, что Великобритания с нетерпением ждет начала сотрудничества с новым президентом относительно реализации реформ в Украине.

В свою очередь, глава МИД Швеции Карл Бильдт в своем Twitter поздравил Петра Порошенко как нового Президента Украины.

"Выразительный результат для Петра Порошенко как для нового президента является результатом, который является хорошим для Украины и хорошим для Европы. Поздравляем!", - заявил он.

С поздравлениями украинцам выступили также и немецкие дипломаты.

Германия поздравила Украину с демократическими президентскими выборами, которые по предварительным оценкам состоялась, несмотря на попытки сорвать их.

Такой же оценки в ФРГ ожидают и от Российской Федерации, заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"В последние дни мы слышали некоторые позитивные сигналы из России. Первый был о готовности отвести российские войска от украинской границы. Прошло несколько дней, когда царила неуверенность, действительно ли это произойдет. Также я с интересом воспринял слова Владимира Путина, что при определенных условиях Россия будет уважать выборы. Это все положительные сигналы в случае, если все будет так, как и обещано", - сказал он.

По словам Штайнмайера, он постоянно поддерживал контакт с посольством Германии в Киеве, а также с генеральным консульством в Донецке.

"Прежде всего, я рад, что выборы смогли состояться. Еще четыре недели назад у нас были сомнения. Я рад, что день выборов обошелся без большого кровопролития. Я надеюсь на результат, который будет однозначным. Чтобы страна могла быстро вернуться к спокойствию, а также политической и экономической стабилизации", - отметил министр.

Штайнмайер также выразил уверенность, что эти выборы станут шагом к стабилизации ситуации в Украине. 

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