Подсчет голосов на избирательных участках завершен - глава ЦИК

Участковые избирательные комиссии по состоянию на 4:00 завершили подсчет голосов.

Об этом заявил председатель ЦИК Михаил Охендовский в эфире 5 канала, передает Цензор.НЕТ.

Глава ЦИК отметил, что сейчас участковые избиркомы опечатывают протоколы и передают их окружным избирательным комиссиям.

Также напомним, что в ЦИК уже обработали 7,27% электронных протоколов.

Лидером остается Петр Порошенко – 54,95%.

У Юлии Тимошенко -12,96%, у Олега Ляшко – 8,37%, у Анатолия Гриценко – 5,62%, у Сергея Тигипко - 4,79% голосов.

Больше о ходе и результатах выборов смотрите в спецтеме "Главреда".