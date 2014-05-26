Подсчет голосов на избирательных участках завершен - глава ЦИК

По состоянию на 4:00 участковые комиссии завершили подсчет голосов: идет передача документов в округа.
Участковые избирательные комиссии по состоянию на 4:00 завершили подсчет голосов.
Об этом заявил председатель ЦИК Михаил Охендовский в эфире 5 канала, передает Цензор.НЕТ.
Глава ЦИК отметил, что сейчас участковые избиркомы опечатывают протоколы и передают их окружным избирательным комиссиям.
Также напомним, что в ЦИК уже обработали 7,27% электронных протоколов.
Лидером остается Петр Порошенко – 54,95%.
У Юлии Тимошенко -12,96%, у Олега Ляшко – 8,37%, у Анатолия Гриценко – 5,62%, у Сергея Тигипко - 4,79% голосов.
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