Подрыв участка железной дороги на Луганщине: движение поездов возобновлено

В Луганской области возобновлено движение поездов на перегоне Штеровка-Щетово, приостановленное 22 мая из-за подрыва террористами участка железной дороги.

Об этом сообщили в Донецкой железной дороге, передает УНИАН.

"С 0:00 часов 26 мая 2014 года восстановлено движение поездов на участке Штеровка-Щетово. Поезда в пригородном сообщении курсируют согласно графику", - заявили в ведомстве.

В то же время в ДЖД сообщили, что в результате взрыва было повреждено 32 метра железнодорожного полотна.

Кроме вышесказанного напомни, что об инциденте стало известно 22 мая. Тогда СМИ писали, что в Луганской области группа террористов взорвала двухпутный участок на 57 км перегона Штеровка-Щетово, в результате чего было перекрыто движение поездов.

До этого "Главред" сообщал, что на Луганщине в Лисичанске террористы взорвали мост.

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