Янукович снова требует прекратить АТО и увести силовиков с Донбасса

Сбежавший из Украины Виктор Янукович считает, что новые власти прежде всего должны прекратить "кровопролитную войну" и отвести силовиков с юго-востока Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Первое и главное сейчас, что нужно сделать, именно сейчас и немедленно - это остановить кровопролитную войну против собственного народа. Вывести войска из Донбасса и юго-востока Украины", - говорится в заявлении Януковича, распространенном в Ростове-на-Дону.

По его словам, необходимо "немедленно остановить противостояние и дать народу мир". "Нужны решительные действия по восстановлению мира и порядка на нашей земле", - отметил Янукович.

Ранее "Главред" сообщал, что Янукович согласился с выбором народа, но заявил, что для легитимности нового президента необходимо было участие юго-востока Украины.

"Многие избиратели этих регионов были оскорблены и унижены действиями нелегитимной "власти", которая пришла в результате военного переворота", - сказал Янукович.

Также напомним, что месяц назад Янукович потребовал отправить все Вооруженные силы Украины в казармы, вывести с востока страны отряды Нацгвардии и начать диалог с сепаратистами.