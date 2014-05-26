Труханов побеждает на выборах мэра Одессы

По итогам подсчета бюллетеней на почти 100 избирательных участках выборы мэра Одессы побеждает Геннадий Труханов.

Он опережает Эдуарда Гурвица на 15%, за него проголосовали 46% избирателей, а за оппонента, соответственно, - 31%, сообщает УНИАН.

Эдуард Грувиц заявляет о своем несогласии с данными результатами и собирается обжаловать результаты в суде.

"В их цифры поверить просто невозможно. Разумеется, они будут обжалованы в суде. У нас просто нет иного выбора", - сообщил Гурвиц.

Согласно данным опроса избирателей организации "Право выбора", у Геннадий Труханов набрал 43% голосов граждан, его главный оппонент Эдуард Гурвиц - 34%.

По данным "Савик Шустер Студия", Труханов набрал 36% голосов избирателей, а Гурвиц - 42,6%. Данные Комитета защиты граждан таковы: Труханов - 45%, Гурвиц - 35%.

Напомним, ранее источник УНИАН в штабе Труханова сообщал, что там больше доверяют данным "Права выбора" и Комитета защиты граждан, поскольку их опрос на избирательных участках был "более плотным".

"Каждой из этих общественных организаций экзит-поллы проводились на более, чем 100 избирательных участках. В то же время, опрос "Шустер Студии" - только по 24-м из 366 в городе Одессе", - объяснил источник.