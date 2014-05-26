На Луганщине неизвестные похитили с базы ГСЧС тонну тротила

Вчера, 25 мая, в Луганской области 15 неизвестных злоумышленников проникли на территорию аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС и похитили оттуда четыре автомобиля, 315 электродетонаторов и тонну тротила.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре, пишет ЛIГАБiзнесIнформ.

В ГПУ отметили, что по данному факту было открыто уголовное дело.

Каких-либо дополнительных сведений об инциденте в ведомстве не сообщили.

Между тем, в Генпрокуратуре добавили, что сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) уголовного кодекса Украины.

Кроме вышесказанного напомним, что подобный инцидент в Луганской области произошел 17 мая. Тогда в УМВД в области сообщили, что в Северодонецке и Лисичанске боевики захватили по одной бронированной разведывательно-дозорной машине (БРДМ), которые находились на территории пожарных частей.