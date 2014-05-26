В Запорожской области СБУ задержала груз оружия: опубликованы фото

25 мая в Бердянском районе Запорожской области ходе спецоперации сотрудники СБУ задержали груз стрелкового оружия и взрывчатки, которая предназначалась для вооружения террористов.

Как сообщила пресс-служба СБУ, 73 ящика с вооружением были доставлены морским путем из оккупированного Севастополя.

По данным службы, во время обыска тайника, обустроенного террористами, оперативники изъяли 88 автоматов АК 74, 5 пулеметов РПК-74, 3 пулемета ПКМ, 24 гранатомета РПГ-22, 918 гранат РГД, 20880 патронов.

В ходе операции, во время которой злоумышленники оказали сопротивление, задержаны трое граждан Украины, среди которых брат самопровозглашенного председателя города Мариуполь, трижды судимый Денис Кузьменко.

Установлено, что указанное оружие сепаратисты намерены были применить во время планируемых террористических акций, в том числе, захвате морского порта и административных зданий в Бердянске и Николаеве в день выборов Президента Украины.

По имеющимся данным, одним из организаторов незаконных поставок оружия является бывший глава СБУ Александр Якименко, которого Генпрокуратура объявила в розыск за массовые убийства в Киеве в феврале этого года.

В связи с этим СБУ обращается к международным партнерам с просьбой подключиться к поиска и выдачи Якименко Е.Г. правоохранительным органам Украины за пособничество террористическим организациям.

Напомним, 25 мая, в Киеве сотрудники СБУ задержали группу хакеров, которые с помощью специального оборудования хотели cфальсифицировать результаты выборов.