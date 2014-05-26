АТО в Донецке: аэропорт "зачищают" от террористов - СМИ

Боевики расставляют на крыше огневые точки.
В международном аэропорту Донецка, с утра захваченного террористами, сейчас проходит антитеррористическая операция.
Об этом со ссылкой на источники сообщает "Остров".
Некоторое время назад в аэропорту начался бой – были слышны взрывы, над Донецком кружит истребитель. Эвакуированы диспетчеры. Ранее аэропорт попытались захватить сторонники самопровозглашенной "Донецкой народной республики".
Кроме того, сообщается о высадке десанта и подготовке к "зачистке" аэропорта, сообщает Inforesist.org.
Украинские военные оставили аэропорт и випзал. Вооруженные люди сейчас расставляют на крыше огневые точки. На крыше можно заметить автоматический гранатомет, а также снайперов, сообщает "Сегодня".
Украинские военные, которые ранее охраняли территорию донецкого аэропорта, сейчас передислоцировались в лесопосадку неподалеку от взлетной полосы.
Напомним, в районе 3 часов ночи на территорию аэропорта приехали несколько десятков боевиков ДНР с требованиями о выводе украинских военных, охраняющих внутренний периметр аэропорта.
Также напомним, что в аэропорт "Донецк" приехали 3 КаМАза террористов. Над аэропортом кружат боевые вертолеты и самолеты.
Фото: @InfoResist, @barabanch видео: youtube.com