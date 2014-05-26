Европейские наблюдатели оценили выборы президента Украины: прозрачны и эффективны

Глава Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) Питер Новотны заявил, что голосование на выборах президента Украины было прозрачным и эффективным, а также прошло без значительных нарушений.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, пишет УНИАН.

"По нашим предварительным оценкам, голосование 25 мая было проведено прозрачно и эффективно", - сказал Новотны.

По его словам, зафиксированы незначительные нарушения, которые существенно не повлияли на ход голосования и его результаты.

В то же время Новотны отметил значительные улучшения в процессе организации хода голосования по сравнению с парламентскими выборами 2012 года.

Также он рассказал о замеченных наблюдателями нарушениях в ходе избирательного процесса.

"Наблюдатели ENEMO зафиксировали нарушения на Закарпатье, где члены одной из избирательных комиссий делали пометки на обратной стороне бюллетеней. Цель таких действий сейчас изучается", - заявил Новотны.

Между тем, глава миссии наблюдателей сообщил об угрозах и запугивании избирателей и членов комиссии со стороны вооруженных террористов в Донецкой области, где присутствовали наблюдатели ENEMO.

"Окончательный отчет наблюдателей будет опубликован после завершения избирательного процесса через 1-2 месяца", - подчеркнул он.

Обратим внимание, что всего в ходе президентских выборов в Украине 300 наблюдателей ENEMO посетили 152 избирательных участка, а также изучали все этапы избирательного процесса, включая работу в окружных и Центральной избирательных комиссиях.

Кроме вышесказанного напомним, ранее в Минюсте заявили, что избирательный процесс 25 мая состоялся демократично и свободно, поэтому в ЦИК есть все основания для признания их результатов.

В то же время в Генпрокуратуре сообщили, что выборы президента были самыми демократичными в новейшей истории Украины.

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