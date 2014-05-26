Порошенко пообещал Донбассу безопасность, русский язык и децентрализацию

Петр Порошенко, который, по данным ЦИК, лидирует на выборах президента Украины пообещал Донбассу безопасность, русский язык и децентрализацию.

Об этом он сегодня заявил во время брифинга, пишет "ОстроВ".

"Диалог, который будет построен со всеми жителями Донбасса, будет. Нам есть, что им предложить. Начиная от гарантий безопасности и их личных прав, включая право на свободное без ограничений использование русского языка в этом регионе и в том числе на официальном уровне, и завершая мощной системой децентрализации власти", - сообщил он.

"Никогда на Донбассе парашютисты с других регионов не руководили. Всегда Донбассом руководили представители Донбасса", - отметил Порошенко.

В то же время он заявил, что децентрализация власти будет означать, что после проведения местных выборов депутаты будут избирать главу исполкома вместо того, чтобы Киев назначал главу райгосадминистрации.

"Это будет, с одной стороны, проявление открытости и доверия к ним. С другой стороны, резко увеличит ответственность громады за эффективность и деятельность местной власти", - резюмировал Порошенко.

Кроме вышесказанного добавим, ране Порошенко заявил, что премьер-министр Арсений Яценюк сохранит свой пост. Также он сообщил, что одной из приоритетных задач новоизбранного украинского президента должно стать решение "крымского вопроса".