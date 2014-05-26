ЦИК обработала 80% голосов: лидирует Порошенко

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 15:05 26 мая обработала 80,10% протоколов на президентских выборах.

Лидирует по-прежнему Петр Порошенко, за которого отдали свои голоса 54,00% украинцев, пишет РБК-Украина.

За лидера партии "Батькивщина", экс-премьера Юлию Тимошенко при этом проголосовали 13,16%, за внефракционного нардепа, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 8,51%, за нардепа, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 5,40%, вышедшего из Партии регионов нардепа Сергея Тигипко - 5,21%.

Михаил Добкин - 3,26%, Вадим Рабинович - 2,27%, Ольга Богомолец - 1,88%, Петр Симоненко - 1,54%, Олег Тягнибок - 1,17%.

Всего проголосовали 10 млн 262 тыс. 489 избирателей.



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