ЕС поздравил Украину с проведением выборов президента: готовы сотрудничать

Европейский союз поздравил Украину с проведением президентских выборов и призывал всех жителей страны принять результаты голосования после того, как они станут известны. Также в ЕС заявили, что рассчитывают на тесное сотрудничество с новым президентом.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Совета ЕС Германа ван Ромпея и президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, сообщает УНИАН.

"ЕС приветствует проведение вчера президентских выборов в Украине. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество со следующим президентом в целях обеспечения политической и экономической стабильности Украины", - говорится в заявлении.

"Принимаем к сведению хорошую предварительную оценку БДИПЧ/ОБСЕ о том, что выборы президента Украины характеризовались высокой явкой и четкой решимостью со стороны власти провести эти выборы в соответствии с международными обязательствами и основополагающими свободами, невзирая на враждебное окружение и угрозу безопасности в двух восточных регионах страны", - подчеркивают в заявлении Ромпей и Баррозу.

Добавим, ранее специальный координатор краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдениям за президентскими выборами в Украине Жоао Соарес заявил, что внеочередные выборы в Украине состоялись в соответствии с демократическими стандартами.

До этого глава Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) Питер Новотны сообщил, что голосование на выборах президента Украины было прозрачным и эффективным, а также прошло без значительных нарушений.

Между тем, вчера, 25 мая, в Минюсте заявили, что избирательный процесс 25 мая состоялся демократично и свободно, поэтому в ЦИК есть все основания для признания их результатов.

В то же время в Генпрокуратуре сообщили, что выборы президента были самыми демократичными в новейшей истории Украины.

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