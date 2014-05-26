МИД Украины решил проигнорировать Януковича

МИД Украины не намерен реагировать на сделанное беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем заявление, которое касается прошедших в стране выборов главы государства.

Об этом заявил директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис, сообщает УНИАН.

"Я не думаю, что МИД должен реагировать на слова гражданина Украины, который признает или не признает выборы. Задача граждан Украины прийти на выборы и проголосовать. Это вклад того или иного гражданина в эти выборы и вообще в стабилизацию ситуации в нашем государстве", - заявил он.

Кроме вышесказанного напомним, ранее сегодня Виктор Янукович заявил, что уважает выбор, который сделал украинский народ на выборах президента, но для их легитимности необходимо участие юго-востока.

До этого "Главред" сообщал, что Донбассе террористы всеми силами пытались сорвать выборы президента - громили избирательные участки и похищали членов избиркомов.

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