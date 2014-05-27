Ляшко рассказал про бой в Мариуполе: убиты 5 террористов, трое задержаны

В Мариуполе прошла разведывательная операция, которую провели батальон "Украина" и спецподразделение МВД "Азов".

Об этом сообщил Олег Ляшко в своем Facebook.

"В Мариуполе бойцами батальона Ляшко "Украина" и спецподразделения МВД "Азов" была проведена разведывательная операция. Террористы открыли огонь на поражение. Украинские патриоты начали стрелять в ответ", - сообщил политик.

Также он рассказал о потерях с обеих сторон.

"Среди террористов есть погибшие, ориентировочно пять человек, среди них – один снайпер, трое террористов задержаны. С нашей стороны – пострадавших нет. Вследствие операции была уничтожена значительная часть боеприпасов врага", - рассказал Ляшко.

Позже он добавил еще одно сообщение, в котором рассказал о последствиях атаки.

"После проведенной нами акции в Мариуполе террористы в радиопереговорах кроют матом меня и наших бойцов. У нас правило одно: если враг не сдается – его унитчожают. Мы освободим Донбасс от террористов", - резюмировал Ляшко.