В штабе АТО рассказали об уничтожении террористов в аэропорту Донецка

Боевики, захватившие терминал Международного аэропорта Донецк имени Прокофьева, были практически полностью уничтожены.

Об этом сообщил пресс-офицер Вооруженных сил Алексей Дмитрашковский, передает "Остров".

"Боевики, которые находились в терминале, практически полостью уничтожены", - заявил он.

При этом Дмитрашковский подчеркнул, что на данный момент подтвержденных данных о потерях среди участников АТО нет.

В то же время, по информации самих террористов, в ходе военных действий было убито более 150 человек и 300 ранены.

"Но точные данные по количеству убитых и раненых будут завтра (во вторник), так как следователи этому объекту будут работать завтра", - сказал Дмитрашковский.

Он констатировал, что донецкий аэропорт находится под контролем украинских силовиков.

"Если они попробуют его еще раз захватить, то получат такую же пилюлю, как и сегодня", - резюмировал пресс-офицер ВСУ.

Напомним, как сообщал "Главред", командование АТО в Донецке поставило террористам ультиматум: капитуляция или "уничтожение из высокоточного оружия".

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