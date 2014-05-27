Лидеры ЕС поздравили Украину с честными выборами, а Порошенко - с высоким результатом

Состоялся телефонный разговор лидера президентской гонки Петра Порошенко с руководителями Евросоюза – президентом Европейского Совета Херманом Ван Ромпеем и президентом Еврокомиссии Хосе Мануэлем Баррозу.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского политика, передает УНИАН.

Европейские лидеры поздравили украинский народ с проведением честных, свободных и конкурентных президентских выборов, а Порошенко – с высоким результатом в первом туре.

В свою очередь, Порошенко поблагодарил европейских чиновников от имени украинского народа за их усилия в поддержке евроинтеграционных стремлений украинцев.

По его словам, граждане Украины во время президентских выборов продемонстрировали высокий уровень ответственности за будущее страны. Свидетельством тому, по мнению Порошенко - явка на выборах более 60% и огромный патриотический подъем как в Украине, так и за ее пределами.

"Ранее выборы делили страну, наконец-то мы имеем шансы ее объединить", - добавил Порошенко.

Собеседники также подчеркнули важность работы над повесткой дня Евроинтеграции Украины.

По их мнению, это дает шанс на модернизацию Украины благодаря воплощению положений Соглашения об Ассоциации.

Напомним, ранее и.о. президента Украины, спикер Верховной Рады Александр Турчинов поздравил Петра Порошенко с фактическим избранием на пост главы государства.