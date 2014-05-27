В Донецке террористы подожгли и разграбили Ледовый дворец: опубликованы фото и видео

В Донецке террористы разграбили и подожгли ледовый дворец спорта "Дружба", который является домашней ареной хоккейного клуба "Донбасс".

Об этом сообщает "ОстроВ".

"Подъехали двумя машинами, разграбили фан-шоп, украли золотые медали, угнали клубную машину и подожгли левое крыло дворца", - рассказал один из руководителей клуба.

По его мнению, это месть террористов так называемой ДНР президенту клуба Борису Колесникову за участие его предприятий в акциях за мир, которые ранее инициировал Ринат Ахметов.

В свою очередь, гендиректор клуба Алексей Брага сообщил, что нападение было между двумя и тремя часами ночи.

"Вооруженная группа из 10 человек ворвалась на территорию, оглушила охранника прикладом автомата, разграбила клубный магазин. После этого преступники подожгли Арену через серверную, куда были подключены все камеры видеонаблюдения", - сказал он.

По состоянию на 8:25 пожар локализован. Пожарные продолжают работать на объекте.

Кроме вышесказанного напомним, ранее в пресс-служба ГСЧС сообщали, что в ночь на 27 мая в Донецке произошел пожар в ледовом дворце спорта "Дружба". При этом спасатели заявили, что во время происшествия никто не пострадал, а причина пожара неизвестна.

Видео: Дмитрий Иванов