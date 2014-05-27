Польша о выборах: считает Порошенко президентом, ждет "решительных реформ"

В Польше прокомментировали ход президентских выборов в Украине, заявив, что считают Петра Порошенко легитимно избранным президентом, а также выразили надежду на "решительное" проведение проевропейских реформ.

Об этом говорится в заявлении спикера польского Министерства иностранных дел Марчина Войчеховского, в котором значится, что реформы нужны для выхода страны из самого глубокого кризиса в украинском государстве со времени обретения независимости в 1991 году, передает УНИАН.

"Польша положительно оценивает ход голосования и организацию президентских выборов в Украине 25 мая этого года. Разделяем предварительную оценку ОБСЕ, что выборы состоялись в соответствии с демократическими стандартами", - отмечается в документе.

В то же время в МИД Польши выразили сожаление в связи с тем того, что не все жители Донецкой, Луганской областей и Крыма смогли принять участие в выборах, подчеркнув, что это "не лишает легитимности" это голосование.

Между тем, Польша выразила надежду, что результаты выборов признают все государства ОБСЕ, в которую также входит Россия.

"Большая поддержка Петра Порошенко является не только выражением доверия граждан, но и также большим обязательством. Выборы однозначно продемонстрировали, что украинцы выступают за унитарный строй своего государства, европейское направление реформ и необходимость борьбы с коррупцией", - заявили в МИДе Польши.

"Надеемся, что результат выборов приведет к политической и экономической стабилизации в Украине, а новая власть начнет решительные реформы, необходимые для преодоления самого глубокого кризиса в Украине со времени обретения независимости", - подчеркнул Войчеховский.

Кроме вышесказаного напомним, ранее специальный координатор краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдениям за президентскими выборами в Украине Жоао Соарес заявил, что внеочередные выборы в Украине состоялись в соответствии с демократическими стандартами.

До этого глава Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) Питер Новотны сообщил, что голосование на выборах президента Украины было прозрачным и эффективным, а также прошло без значительных нарушений.

Стоит также добавить, что, по данным ЦИК, в избирательной гонке на пост президента Украины лидирует Петр Порошенко.

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