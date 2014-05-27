Новым мэром Одессы стал Труханов

Во вторник, 27 мая, стали известны окончательные результаты выборов мэра, которые в воскресенье состоялись в Одессе: новым главой города стал Геннадий Труханов.

Победную точку поставил Суворовский район Одессы, где за Труханова проголосовали 51 тыс. 484 человека из 94 тыс. 575 принявших участие в выборах (54,4%), пишет УНИАН.

В то же время Эдуарда Гурвица поддержали 27 тыс. 942 избирателя (29,5%). На третьем месте Валерий Матковский, на четвертом - Дарт Вейдер, на пятом - Геннадий Чекита.

Таким образом, всего Труханов получил 146 тыс. 22 голоса (43,49%). Гурвиц - 107 тыс. 526 (32,02%).

Явка составила 46,7%.

Позже председатель Одесской городской избирательной комиссии Александр Ахмеров заявил, что согласно постановлению комиссии №87 от 27 мая Труханов признан мэром.

Затем Труханов зачитал присягу: "Я, Одесский городской голова Труханов Геннадий Леонидович, осознавая свою высокую ответственность, торжественно присягаю: верно служить громаде и народу Украины, беспрекословно придерживаться Конституции Украины и Законов Украины, способствовать претворению их в жизнь, охранять права свободы и законные интересы граждан. Добросовестно выполнять свои должностные обязанности".