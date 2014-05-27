АТО в Донецке: убиты не менее 200 террористов

В Донецке в ходе АТО были убиты не менее 200 террористов, однако спецоперация будет продолжиться, пока боевики не будут уничтожены или пока они не сдадутся силовикам.

Об этом заявил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский, отметив, что активная фаза спецоперации продолжается, пишет "УРА-Информ.Донбасс".

"АТО в Донецке будет продолжаться, пока не будут уничтожены все террористы или пока они не сдадутся. По потерям с их стороны точных данных пока нет, но убитых не менее 200 человек. Следственная группа продолжает работу, и точные данные будут известны сегодня к вечеру", - подчеркнул пресс-офицер АТО.

В то же время он заявил, что пока боевики из террористической организации "Донецкая народная республика" не объявляли о своей капитуляции.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что вчера, 26 мая, в Донецке проходили жестокие бои между террористами, которые орудуют в городе, и силами АТО.

Так, ранее источники в силовых структурах сообщали СМИ, что за этот день силы АТО уничтожили на Донбассе, в частности, в боях в Донецке, от 100 до 200 террористов и наемников из России. В то же время, на данный момент бой в Донецке прекращен, а руководство террористов пытается договориться с силовиками о своем спасении.

Напомним, ранее "народный губернатор", один из лидеров так называемой "Донецкой народной республики" Павел Губарев подтвердил, что в КАМАЗе, который 26 мая перевернулся на Киевском проспекте в районе магазина "Магнолия" в Донецке были уничтожены 35 боевиков и 15 получили ранения.

Ожидается, что сегодня, 27 мая, бои возобновятся, поскольку в этот день истечет срок ультиматума, выдвинутого боевикам командованием АТО.