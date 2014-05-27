Луганские террористы рассказали, как помогают боевикам Донецка

"Народный губернатор" Луганской области Валерий Болотов заявил, что террористы "Луганской народной республики" направились на помощь боевикам из "Донецкой народной республики".

Об этом он сообщил российским журналистам в Луганске, пишет РИА Новости.

"Уже отправлены в Донецк и Славянск наши отряды. Не только вооружением помогаем, но и боевиками", - сказал Болотов.

"Наши группы пошли туда", - добавил лидер луганских террористов.

При этом он объяснил, что в Луганской области в настоящее время "установилось относительное затишье".

Кроме вышесказанного напомним, ранее пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский сообщил, что после зачистки силовиками террористов в аэропорту Донецка боевики напуганы и ищут способы спасти свои жизни.

Также Дмитрашковский сообщил, что в Донецке в ходе АТО были убиты не менее 200 террористов, однако спецоперация будет продолжиться, пока боевики не будут уничтожены или пока они не сдадутся силовикам.