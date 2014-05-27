АТО в Донецке: между силовиками и террористами перемирие - мэр

Сейчас в Донецке, в котором в ходе АТО ранее проходили бои между силовиками и террористами, перемирие, а в больницах города находятся 43 раненых человека.

Об этом сегодня, 27 мая, во время пресс-конференции заявил мэр Донецка Александр Лукьянченко, пишут "Новости Донбасса".

По словам главы города, на данный момент 43 раненых находятся в больницах Донецка, среди них одна женщина и 42 мужчины.

"Из них восемь жителей Донецка, восемь граждан Российской Федерации, остальные пострадавшие - из разных городов Донецкой области и Украины. Среди пострадавших жителей РФ - жители Грозного, Гудермеса, Москвы и Краснодарского края", - сообщил Лукьянченко.

При этом он добавил, что количество погибших будет увеличиваться потому, что не вывезены трупы, которые находятся на территории проведения АТО.

"Разграничительная линия операции так и остается по пересечению Киевского проспекта и Партизанского. Движение там осложнено. Весь остальной транспорт функционирует в городе в обычном режиме, кроме конечных остановок маршрутов, заканчивающихся в зоне боевых действий", - отметил мэр Донецка.

В то же время Лукьянченко заявил, что в результате боев ночью были повреждены некоторые коммунальные объект, но за ночь все было восстановлено.

Добавим, ранее Лукьянченко сообщал, что в ходе АТО в Донецке погибло 40 человек, 2 из которых - это представители мирного населения.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что вчера, 26 мая, в Донецке проходили жестокие бои между террористами, которые орудуют в городе, и силами АТО.

Ожидается, что сегодня, 27 мая, бои возобновятся, поскольку в этот день истечет срок ультиматума, выдвинутого боевикам командованием АТО.

Позже пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский сообщил, что в Донецке в ходе АТО были убиты не менее 200 террористов, однако спецоперация будет продолжиться, пока боевики не будут уничтожены или пока они не сдадутся силовикам.

До этого один из лидеров так называемой "Донецкой народной республики" Павел Губарев подтвердил, что в КАМАЗе, который 26 мая перевернулся на Киевском проспекте в районе магазина "Магнолия" в Донецке были уничтожены 35 боевиков и 15 получили ранения.