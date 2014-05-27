Боевики расстреляли машину мясокомбината под Красноармейском, есть жертвы

В Донецкой области под Красноармейском неизвестные расстреляли грузовые машины "Луганского мясокомбината". Два человека убиты.

Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, пишет ОстроВ.

"Ночью три грузовика, принадлежащие "Луганскому мясокомбинату", направлялись из Донецка в Днепропетровск. В районе села Дачное по ним открыли стрельбу", - рассказал он.

По словам источника агентства, водитель и экспедитор в одном из автомобилей были убиты, еще двое были ранены.

Напомним, 27 мая в Донецке между силовиками и террористами установлено перемирие.