В АП опровергли сообщения о "зачистке" Донецка: пропаганда и манипуляции российских СМИ

И.о. главы Администрации президента Сергей Пашинский заявил, что сообщения некоторых российских СМИ о "предупреждении жителям Донецка с требованием покинуть город" в связи с АТО не соответствует действительности и является очередной пропагандистской манипуляцией.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Он подчеркнул, что и.о. президента Александр Турчинов поставил перед руководством антитеррористической операции четкую задачу о ведении боевых действий исключительно по местам скопления отрядов террористов.

"Никакой угрозы для жизни мирных граждан Украины действия украинских силовиков не несут", - отмечает Пашинский.

"Сообщение о возможности нанесения авиационных ударов или обстрелов городов из тяжелого оружия является информационной провокацией с целью посеять панику среди населения Донецка и прилегающих территорий", - добавляет и.о. главы АП.

Украинская власть призывает граждан "сохранять спокойствие и не доверять российским СМИ, которые пытаются через информационные воздействия сорвать успешное проведение финальной стадии антитеррористической операции".

"АТО будет завершена после полной победы над боевиками, которые сегодня терроризируют жизни граждан на Востоке Украины", - отмечает Пашинский.

Ранее "Главред" сообщал, что первый вице-премьер Виталий Ярема заявил, что АТО на Донбассе будет проводиться до полного уничтожения боевиков.

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