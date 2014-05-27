За время АТО в мае погибли трое бойцов Нацгвардии

Еще 34 гвардейца получили ранения.
За время проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли три бойца Национальной гвардии, еще 34 – получили ранения, сейчас они находятся на лечении.
Об этом сообщает пресс-служба Нацгварди Украины.
По данным силового ведомства, в период с 5 по 24 мая погибли три бойца Национальной гвардии Украины. Это - прапорщик Виктор Долинский, старший солдат Богдан Шлемкевич и резервист Нацгвардии Станислав Зинчик.
Остальные пострадавшие находятся на лечении в медицинских учреждениях на территории нескольких регионов страны, говорится в сообщении.
Ранее "Главред" сообщил, что вчера в Донецке силовики провели спецоперацию и уничтожили до 200 террористов. АТО будет продолжаться, пока боевики не будут уничтожены или пока не сдадутся силовикам.
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