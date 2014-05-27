За время АТО в мае погибли трое бойцов Нацгвардии

За время проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли три бойца Национальной гвардии, еще 34 – получили ранения, сейчас они находятся на лечении.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгварди Украины.

По данным силового ведомства, в период с 5 по 24 мая погибли три бойца Национальной гвардии Украины. Это - прапорщик Виктор Долинский, старший солдат Богдан Шлемкевич и резервист Нацгвардии Станислав Зинчик.

Остальные пострадавшие находятся на лечении в медицинских учреждениях на территории нескольких регионов страны, говорится в сообщении.

Ранее "Главред" сообщил, что вчера в Донецке силовики провели спецоперацию и уничтожили до 200 террористов. АТО будет продолжаться, пока боевики не будут уничтожены или пока не сдадутся силовикам.

Больше об антитеррористической операции на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".