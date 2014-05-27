В СНБО опровергли перемирие с террористами, которые ведут войну на Донбассе

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Виктория Сюмар опровергла информацию о перемирии, якобы заключенном между украинскими силовиками и террористами, которые действуют в Донецке.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина", пишет "Укринформ".

"Какие перемирия и договоренности могут быть с террористами, наемниками, которые прибыли на территорию Украины, чтобы вести войну против украинцев и против Украинского государства?", - отметила Сюмар.

Напомним, ранее о перемирии говорил мэр Донецка Александр Лукьянченко.

В то же время, в штабе АТО сообщали об ультиматуме, выдвинутом террористам: они должны сдаться, или будут уничтожены.