Олланд и Эштон поздравили Порошенко с победой на выборах

Во вторник, 27 мая, президент Франции Франсуа Олланд поздравил Петра Порошенко с победой в первом туре выборов и выразил поддержку в успешном проведении национального диалога и реализации ожидаемых институциональных реформ.

Об этом говорится в заявлении Елисейского двора.

"По уже известным результатам, Петр Порошенко был избран в первом туре президентских выборов в Украине 25 мая 2014. Президент Франции, который встречался с ним в Париже 7 марта, поздравляет его с избранием", - говорится в заявлении.

"Как отметила миссия наблюдателей ОБСЕ за выборами в своем предварительном докладе, была высокая явка на выборах и голосование прошло в соответствии с международными стандартами, несмотря на трудности, с которыми столкнулись в восточной части страны", - отмечается в сообщении.

"Новый этап начинается теперь в Украине, который должен включать политическую стабилизацию и восстановление экономики", - подчеркнул Олланд.

"Президент Франции предоставляет избранному президенту свою поддержку в успешном проведении национального диалога и реализации ожидаемых институционных реформ", - резюмирует Елисейский дворец.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон по телефону поздравила Порошенко с победой на выборах и обсудила шаги для деэскалации кризиса.

Об этом ее официальный представитель Майя Косьянчич сообщила в микроблоге в Twitter.

"Эштон сегодня вечером поговорила с Петром Порошенко, избранным президентом Украины. Поздравила его с победой. В телефонном разговоре Эштон также обсудила шаги для деэскалации кризиса и стабилизации ситуации", — написала Косьянчич.

Напомним, что ЦИК подсчитала 98,52% протоколов: у Порошенко 54,69% голосов.