На Донбассе террористы возят оружие и боеприпасы на "скорых" – военный эксперт

Террористические группировки, действующие в зоне антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, активно используют похищенные кареты "скорой помощи".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, данные автомобили используются для перевозки оружия и боеприпасов, а также для перевозки боевиков к месту совершения террористических акций.

"Подобные случаи за последние трое суток были зафиксированы в Донецке, Лисичанске, Рубежном и районе Славянска и Краматорска", - рассказал военный эксперт.

Ранее "Главред" сообщал, что террористы не оставляют попыток вырваться из окружения и нападают на позиции, блокпосты и колонны военной техники.

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