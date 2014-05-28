В штабе АТО заявили, что "Абвер" просит силовиков о личной безопасности

Один из лидеров террористов "Абвер" пытался связаться с руководством антитеррористической операции, чтобы провести переговоры для обеспечения личной безопасности и отхода из зоны АТО.

Об этом сообщил руководитель оперативной группы по информированию об АТО Владислав Селезнев с места событий по телефону, пишет УНИАН.

"Часть боевиков готова к сотрудничеству. Во время определенных действий в Донецке, у меня есть информация, что "Абвер" лично требовал связаться с руководством АТО ради того, чтобы провести переговоры", - заявил он, добавив, что лидер террористов хотел обсудить "вопрос личной безопасности и отхода из зоны АТО".

"Руководство АТО заявило, что переговоры могут состояться только при условии, когда террористы сложат оружие и сдадутся. Только при таких условиях им гарантируется безопасность и только при таких условиях возможны какие-либо переговоры", - отметил Селезнев.

Также Селезнев на страничке в Facebook написал, что боевики прибегают к дискредитации военных, участвующих в АТО.

"Минувшей ночью с позиций в частном секторе города Рубежное боевики обстреляли блок посты механизированной бригады. В течение 1,5 часов вели огонь по жилым кварталам населенного пункта из минометов и автоматических гранатометов.

Таким образом, боевики пытаются убедить местное население в том, что украинские военнослужащие используют оружие против народа Украины", - написал он.

Селезнев еще раз напомнил, что "украинские военные при любых условиях не открывают огонь в направлении жилых кварталов. Такую подлую тактику используют только террористы и их пособники. Действия боевиков направлены на расширение зоны диверсионных действий, дестабилизируют ситуацию в регионе.

Во время обстрела блок посту украинских силовиков в районе н.п. Рубежное потерь нет", - написал Селезнев.