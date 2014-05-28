Пограничники рассказали об "особенностях" отвода российских войск от границ Украины

28 мая 2014, 13:56

Идет отвод войск от государственной границы, но с определенными особенностями".

Россия отводит свои войска от украинской границы частично, оставляя возможность быстро вернуться.

Об этом заявил глава Госпогранслужбы Николай Литвин, пишет Украинская правда. 

"По нашей информации, идет отвод войск от государственной границы, но с определенными особенностями".

"Разведывательные подразделения, подразделения радиоперехвата остаются на местах, тыловая инфраструктура, где они развернулись базовыми лагерями там, остается тоже на местах", - сказал он. 

"Технику и личный состав они отводят", - добавил Литвин. 

По его словам, "этот процесс растянут по времени, но такой процесс пошел".

"Но в любое время эта инфраструктура, которая остается, дает возможность снова вернуться", - подчеркнул руководитель пограничников.

"Поэтому полного отхода нет. А так грузят на эшелоны и отбывают вглубь России", - добавил Литвин.

Он также сказал о предыдущей численности российской армии на границе: "В ближайшем приграничье, когда была наиболее напряженная ситуация, мы считали, что где-то порядка 18-22 тысячи. Разные данные были. Плюс огромная группировка в Крыму, которая постоянно наращивала усилия свои и мускулы".

"Где-то 45-60 тысяч в целом были и действовали и в ближнем зарубежье, и на расстоянии", - подчеркнул Литвин.

Напомним, ранее об отводе российских войск заявлял военный эксперт Дмитрий Тымчук.

По его данным, группировка российских войск у границ Украины снова уменьшилась – до 11 тысяч человек.

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Россия отвод войска граница Литвин
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