Стрельба в Донецке стихла, но из дома горожанам выходить не стоит - мэр

Стрельба на улицах Донецка по состоянию на 13:30 утихла, новых зданий террористы не захватывали.

Об этом заявил мэр города Александр Лукьянченко на своем официальном сайте.

"В Донецке тихо – стрельбы в районе областного Управления СБУ нет. Донецкий городской совет не подтверждает информацию о перестрелках в других районах города. Также опровергаем информацию о захвате каких-то новых зданий", - говорится в сообщении.

При этом городской голова призвал местных жителей "сохранять спокойствие, не поддаваться панике и провокациям, а также доверять только официальной информации".

"Не приближайтесь к местам вооруженного противостояния. Без крайней необходимости не выходите из дома", - отметил Лукьянченко.

Напомним, 26 мая в Донецке террористы захватили международный аэропорт и сожгли стадион "Дружба". В ответ украинские силовики начали активную фазу антитеррористической операции.

Сегодня, 28 мая, очевидцы сообщали, что в районе захваченного боевиками здания СБУ велась активная перестрелка.

Незадолго до этого над городом кружили истребители.

За несколько часов до этого по центральной улице Артема "проехала бронетехника, несколько грузовиков с вооруженными террористами и какими-то пушками".

Часть террористов поехала в сторону Макеевки.

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