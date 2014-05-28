Провокации на Луганщине: боевики обстреливают жилые кварталы и убивают мирное население

В Луганской области, где украинские силовики проводят антитеррористическую операцию, боевики обстреливают жилые кварталы и убивают мирное население, чтобы дискредитировать украинских силовиков, которые принимают участие в АТО.

Об этом сообщает пресс-служба Минбороны на странице в Facebook.

Так, в ночь на среду, 28 мая, с позиций в районе Ленев города Рубежное на Луганщине террористы обстреляли блокпосты отдельной механизированной бригады ВСУ, и в течение 1,5 часов вели огонь из минометов и автоматических гранатометов по жилым кварталам населенного пункта.

И хотя украинские военные огонь в направлении жилых кварталов не открывали, боевики пытаются убедить мирное местное население в том, что силовики используют оружие против народа.

Во время обстрела украинских блокпостов в районе города Рубежное потерь среди военных нет.

Напомним, что 27 мая с целью дискредитации украинских военнослужащих террористы обстреливали жилые кварталы Славянска. По сообщению свидетелей, есть жертвы среди мирного местного населения.