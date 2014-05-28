Россия отводит войска, но десятки тысяч остаются возле границ Украины - НАТО

Россия отвела часть войск от границ Украины, но десятки тысяч военных РФ все еще остаются там.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Альянсе, пишет ВВС Украина.

"Некоторые части отведены от границы. Активность, которую мы наблюдаем, позволяет сделать вывод, что медленное отведение войск продолжается. Сейчас большинство ранее размещенных у границы военнослужащих там и остаются. И способны развернуться в короткое время. Тысячи отвели, но десятки тысяч - остаются", - отметил источник.

Напомним, по информации украинских пограничников, Россия отводит войска, но с "особенностями" - в частности, разведывательные подразделения и тыловая инфраструктура остаются на местах.