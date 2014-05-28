Освобождением наблюдателей ОБСЕ занимаются дипломаты и силовики - МИД

Украинские дипломаты и силовики работают над освобождением наблюдателей ОБСЕ, захваченных одной из пророссийских группировок в Донецке.

Об этом заявил глава пресс-службы МИД Украины Евгений Перебыйнис, передает УНИАН.

"Их удерживает одна из пророссийских групп, и сейчас идет работа по их освобождению", - подчеркнул дипломат.

Также он заверил, что МИД находится в контакте с миссией ОБСЕ и тесно взаимодействует с правоохранительными органами. По его словам, на базе МВД уже создана оперативная группа, которая отрабатывает этот вопрос.

"Есть уже информация определенная, но я сейчас не могу вам о ней сказать, поскольку это оперативный вопрос", - отметил Перебыйнис.

Дипломат сообщил также, что представителей ОБСЕ удерживают вооруженные пророссийские боевики, и сейчас место пребывания группы неизвестно.

Напомним, вечером 26 мая Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ потеряла контакт с одной из своих команд, которые работают в Донецке.

Группа выполняла стандартное патрулирование на востоке Донецка. Пропавшие представители организации являются гражданами Швейцарии, Дании, Эстонии и Турции.