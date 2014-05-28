Обама заявил об изоляции России: наша поддержка дала шанс народу Украины

Президент США Барак Обама заявил, что США вместе с мировым сообществом смогли добиться международной изоляции России за агрессию против Украины, в частности, за аннексию Крыма.

Об этом он сказал, выступая в военной академии Вест-Пойнт в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.



"Наши возможности по формированию мирового мнения помогли сразу же изолировать Россию. Благодаря лидерству Америки, мир немедленно осудил российские действия, Европа и G7 присоединились к нам во введении санкций, НАТО укрепило обязательства перед Восточной Европой, МВФ помогает стабилизировать экономику Украины, наблюдатели ОБСЕ дали миру взглянуть на нестабильные области Украины", — отметил президент США.



"Мобилизация мирового (общественного) мнения и мировых институтов стала противовесом российской пропаганде, российским войскам на границе и вооруженным ополченцам (пророссийским террористам - ред.)", — также уверен он.

"Мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Будут серьезные вызовы. Но наша поддержка союзникам от имени международного порядка дала шанс народу Украины выбрать свое будущее", — добавил Обама.

Напомним, после аннексии Крыма США и другие западные страны ввели санкции против ряда российских чиновников и политиков.