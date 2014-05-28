В Луганске террористы атаковали воинскую часть: идет бой, есть потери

Сегодня, 28 мая, в Луганске террористы попытались захватить воинскую часть (полк конвоирования осужденных).

Об этом говорится в официальном сообщении Нацгвардии.

Воинская часть дислоцирована в городе Луганске.

Бойцы Нацгвардии оказывают сопротивление нападающим, продолжается бой. Также сообщается о потерях, как среди силовиков, так и среди террористов.

Информация о количестве пострадавших и другие подробности инцидента сейчас уточняются.

Напомним, 25 мая украинские силовики в ходе АТО задержали 14 боевиков, атаковавших избирательные участки в Новоайдарском районе Луганской области.